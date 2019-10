Poolse truckchauffeur krijgt zes maanden cel met uitstel voor zwaar ongeval op E17 Koen Baten

22 oktober 2019

11u56 0 Temse Een 66-jarige Poolse trucker is door politierechter Peter D’Hondt veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor een zwaar ongeval op de E17 ter hoogte van Temse. Hij reed er aan 80 kilometer per uur achteraan in op een file zonder te remmen.

“Op de plaats van het ongeval was geen enkel remspoor te zien en dit op een autostrade in de file", aldus rechter D’Hondt. De truckchauffeur zelf raakte bij het ongeval levensgevaarlijk gewond en moest uit zijn cabine geholpen worden door de brandweer. Andere gewonden vielen er gelukkig niet bij dit ongeval. “Als hij in reed op een personenwagen zaten we hier met een heel andere impact”, klonk het.

De man kreeg naast de gevangenisstraf ook een geldboete van 4.000 euro en een jaar rijverbod.