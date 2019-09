Politierechter twijfelt aan verhaal van bestuurster die beweert dat ze met 105 kilometer per uur door bebouwde kom reed om pampers te gaan halen Koen Baten

13 september 2019

14u57 4 Temse Politierechter Peter D’hondt heeft moeite om te geloven dat Ezra G. met een snelheid van 105 kilometer per uur door de bebouwde kom van Temse reed. De vrouw reed midden in de nacht naar de nachtwinkel “omdat ze pampers nodig had voor haar baby”. Ze was samen met haar schoonvader en haar partner thuis. “Vrouwen kunnen soms snel rijden, maar dit is niet het gedrag van een vrouw die pampers nodig heeft”, aldus D'hondt.

Ook het Openbaar Ministerie twijfelde aan het verhaal van de vrouw en stelde de zaak uit om nog enkele andere personen te dagvaarden. De vrouw bleef beweren dat zij achter het stuur zat. “Ik was in paniek omdat mijn zoontje ook gevallen was en wou zo snel mogelijk terug thuis zijn”, klonk het.

De politierechter vroeg zich af of het niet de schoonvader of de partner was die reed. De schoonvader, die ook aanwezig was ontkende dat hij had gereden. Daarop besloot het Openbaar Ministerie de zaak uit te stellen om andere personen te dagvaarden. Om wie het ging, werd niet duidelijk gemaakt. Op 13 december wordt de zaak verder gezet.