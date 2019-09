Politierechter laat bestuurder die inreed op terras aan Wilfordkaai onderzoeken op rijgeschiktheid Koen Baten

13 september 2019

14u47 0 Temse Antoine T. stond vanochtend terecht in de politierechtbank van Dendermonde voor een zwaar ongeval dat hij veroorzaakte op 30 augustus vorig jaar. De man reed toen met zijn BMW aan volle snelheid in op een terras van een café aan de Wilfordkaai in Temse. “Het werd even heel zwart voor mijn ogen", verklaarde T.

De feiten gebeurden overdag in volle zomer terwijl er volk op het terras zat. De 69-jarige man kwam met zijn kleinkinderen van zee en was op weg naar huis toen plots even het licht uitging. De man reed met zijn voertuig in op het terras van café De Kaailopers. Het hele terras vloog alle richtingen uit. Een vrouw raakte bij het ongeval zwaargewond. “Ik kan nog altijd niet verklaren hoe het komt dat ik daar ben ingereden op het terras", zegt T.

De man zelf was nog altijd danig onder de indruk van het ongeval. “Ik heb sindsdien zelf niet meer gereden. Er werden ook allerlei testen gedaan en er werden hartproblemen vastgesteld. Ik had niets gedronken of iets anders genomen”, klinkt het.

Politierechter Peter D'hondt schrok zelf bijzonder hard van de feiten en stelt een deskundige en een dokter aan om de rijgeschiktheid na te gaan. “Dit is erg belangrijk om te doen, want ik wil voorkomen dat je dit soort ongevallen nog eens voor hebt", aldus D'hondt. De zaak werd hierdoor uitgesteld naar 6 december.