Politierechter D’Hondt veegt jongeman mantel uit na vijf pv’s tijdens lockdown: “Liggen mensen in ziekenhuis en jij maakt er een spel van om buiten te komen” Koen Baten

03 juli 2020

15u05 0 Temse D.H. uit Temse is door politierechter Peter D’Hondt de mantel uitgeveegd nadat hij maar liefst vijf keer op straat werd betrapt tijdens een niet-essentiële verplaatsing door de coronamaatregelen. Hij werd betrapt in Temse toen hij op weg was naar een vriend om die te gaan helpen. “Ik wist dat ik niet buiten mocht en besef dat ik in de fout ben gegaan", klinkt het.

Het was niet de eerste keer dat de politie de student bouwkundig tekenaar betrapte en aan de kant zette. Tijdens de hele lockdown kreeg hij maar liefst vijf pv’s waarvan hij twee keer gewaarschuwd werd om binnen te blijven. Die bewuste dag stond hij geparkeerd toen de politie hem ontdekte. Hij verklaarde toen dat hij een vriend ging gaan helpen. “Als je in die periode echt je vrienden wou helpen, dan had je gewoon moeten thuisblijven. Er liggen mensen in het ziekenhuis naar adem te happen, en jij legt alles doodleuk naast je neer en ging keer op keer opnieuw naar buiten", aldus D’Hondt. D.H. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 4.000 euro.