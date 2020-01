Politiepatrouille merkt beginnende schouwbrand op JVS/PKM

25 januari 2020

15u48 0 Temse Alerte agenten hebben vrijdagavond rond 22.30 uur een schouwbrand opgemerkt op de Krijgsbaan in Temse.

Agenten van de politiezone Kruibeke-Temse waren vrijdagavond op patrouille, toen ze rond 22.30 uur een beginnende schouwbrand opmerkten aan een woning op de Krijgsbaan. Er kwamen al gensters en rook uit de schouw. De bewoners waren op dat moment thuis en hadden niks door.

De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur op het dak oversloeg. De schouw werd geblust zonder dat er schade ontstond. De Krijgsbaan was gedurende de interventie in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.