Politie wikkelt zitbanken in om ‘bankzitters’ te weren Kristof Pieters

07 april 2020

18u46 7 Temse/Kruibeke De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft afgelopen weekend 28 pv’s opgesteld voor het overtreden van de coronamaatregelen. Er waren daarnaast nog eens 30 tussenkomsten om mensen terecht te wijzen. De politie wikkelde ook alle zitbanken in langs de Scheldedijk.

Buitenactiviteiten zijn alleen toegestaan ‘voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen’. Na de activiteit is de terugkeer naar huis verplicht. Het is bijvoorbeeld verboden om op banken of in parken te gaan zitten, ook uitrusten mag in principe niet. Daarom heeft de politie een groot aantal zitbanken met linten omwikkeld. Van een aantal banken werden die echter al snel weggehaald.

Het nationale crisiscentrum heeft intussen wel een aantal preciseringen bekend gemaakt. Er wordt nu een uitzondering voorzien voor zwangere vrouwen, ouderen en andere personen die mogelijk moeilijker te been zijn, net als voor mentaal gehandicapten. Zij mogen dus wel op een zitbank plaatsnemen.

Door het mooie lenteweer zal de politie extra toezicht houden met haar ‘coronaploegen’ op de recreatieve hotspots in de zone en de wegen ernaartoe.

