Politie Kruibeke/Temse zoekt nieuw bloed Kristof Pieters

05 december 2019

17u15 10 Kruibeke/Temse De politiezone Kruibeke/Temse is op zoek naar nieuwe politie-inspecteurs. Wie een opleiding tot inspecteur wil volgen, kan versneld de selectieproeven afleggen via een ‘fast track’ procedure in de Gentse politieschool PAULO.

In twee weken tijd, van 6 tot 17 januari, zullen alle selectieproeven afgelegd worden. Normaal gezien zijn die proeven verspreid over enkele maanden. Wie geslaagd is, kan al op 2 maart 2020 aan de opleiding tot inspecteur beginnen.

De politiezone Kruibeke/Temse organiseert op maandag 9 december tussen 16 en 20 uur in het hoofdcommissariaat in Temse infosessies voor wie interesse heeft in een job bij de politie. Geïnteresseerden krijgen uitleg over de selectieprocedure, de opleiding en werken bij de politie. Ze kunnen meteen ook kennis maken met de zone Kruibeke/Temse. Vooraf inschrijven voor de infoavond is verplicht, via mail naar pz.KruibekeTemse.communicatie@police.belgium.eu.