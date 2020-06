Politie krijgt vanaf 1 augustus bodycams: “Dragen is verplicht, gebruik ervan een keuze” Kristof Pieters

30 juni 2020

16u04 10 Temse/Kruibeke De politiezone Kruibeke-Temse zal vanaf 1 augustus agenten uitrusten met bodycams. Dit zijn kleine camera’s die aan de borst bevestigd worden. Bij risicovolle interventies kan de agent zelf beslissen om een opname te starten. “Het opgenomen materiaal kan zowel à charge als à decharge gebruikt worden”, zegt korpschef Wim Pieteraerens.

Bewijslast

De bodycams zijn een primeur voor onze regio. In Lokeren werden er ook al aangekocht en worden ze binnenkort getest. In de zone Kruibeke-Temse zal de politie al vanaf 1 augustus met de bodycams de straat opgaan. “Het dragen van de bodycams is verplicht voor alle operationeel personeel”, zegt de korpschef. “Het is natuurlijk wel een grote stap voor onze mensen. Sommige staan er wat argwanend tegenover, andere reageren bijzonder positief. We zien het vooral als een instrument om bewijslast te verzamelen. De beelden kunnen gebruikt worden à charge en à decharge.” De korpschef verwijst naar een incident dat zich een tijd geleden voordeed bij een huiszoeking. “De betrokken persoon spring van de derde verdieping naar beneden. De familie beschuldigde achteraf de politie ervan het slachtoffer te hebben geduwd. Als dit incident gefilmd was geweest met bodycams was er nooit enige discussie geweest. We stellen bovendien vast dat mensen steeds vaker de weg vinden naar het comité P. Het is niet altijd makkelijk om zich te verdedigen tegen bepaalde aantijgingen.”

Ontradend effect

De bodycams moeten echter ook de veiligheid verbeteren van de agenten zelf. “Want ook verbaal en fysiek geweld komen we steeds vaker tegen”, vervolgt Pieteraerens. “Het gebruik van de bodycams is een keuze van de agent zelf. Die moet oordelen in welke situatie de camera wordt geactiveerd. Dit moet ook steeds duidelijk aangekondigd worden. Mensen hebben het richt om te weten dat ze gefilmd gaan worden. We hopen eigenlijk dat dit al een voldoende kalmerend effect zal hebben op alle betrokkenen.”

Uitbreiding vaste camera’s

De gemeenteraden van Kruibeke en Temse hebben maandagavond het licht op groen gezet voor het gebruik van de bodvcams. Tegelijk is ook beslist om meer in te zetten op vaste en mobiele camera’s op het openbaar domein. Het dossier sleept in Temse intussen wel al twee jaar aan door procedurekwesties. “De bedoeling is de verouderde analoge camera’s te vervangen door digitale exemplaren die ook uitgerust zijn met infrarood om ’s nachts te filmen. Er komen ook een hele reeks camera’s bij. Ze zullen aangesloten zijn op een videowall maar dat betekent niet dat we alles zullen zien. We hebben immers niet het personeel om continu de camerabeelden te volgen. Die zijn vooral bedoeld om als bewijslast te kunnen gebruiken.”

Mobiele camera’s

In een eerste fase wordt de doorgang van de Schoolstraat – Kouterstraat en August Wautersstraat (inclusief OCMW en zwembad) aangepakt, nadien is de omgeving van het JOC en sportcentrum Fernard Schuerman aan de beurt en als laatste worden ook in de industriezones TTS en De Zaat camera’s voorzien. Er worden ook mobiele camera’s aangekocht die tijdelijk op een locatie geplaatst kunnen worden in geval van overlast. Ook Kruibeke krijgt een cameranetwerk maar een timing is daar nog niet vastgelegd. Hier zal men in een eerste fase vooral met mobiele camera’s werken.