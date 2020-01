Politie houdt grootschalige snelheidscontroles JVS

22 januari 2020

16u26 0 Temse De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft de voorbije dagen snelheidscontroles gehouden.

In Temse werd geflitst in tien straten. In de B.A. Heymanstr (zone 30 km/u) werden 549 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 37 te snel reden. In het deel van die straat waar 50 km/u mag worden gereden, werden 14 van de 230 voertuigen geflitst. In de Bokmolenstraat waren 9 van de 81 gecontroleerde voertuigen in overtreding, in de Hoogkamerstraat 18 van de 689, in de Hogenakkerstraat 15 van de 83, in de Houtbriel 17 van de 63, op de Krijgsbaan 66 van de 954, in de Legen Heirweg 32 van de 199, in de Ruisstraat 12 van de 59, in de Sint-Amelbergalaan 17 van de 223 en in de Spoorweglaan 18 van de 62.