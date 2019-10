Politie haalt zwalpende auto uit verkeer: vrouw met liefst 3,49 promille alcohol achter het stuur JVS

21 oktober 2019

21u01 0 Temse De politie heeft maandagnamiddag een autobestuurster onderschept die met liefst 3,49 promille alcohol in het bloed achter het stuur zat.

Een politiepatrouille van de zone Kruibeke-Temse merkte maandagnamiddag een auto op de Krijgsbaan in Temse op die zwalpend over de weg reed. De agenten besloten om de auto meteen te onderscheppen. De bestuurster, een 34-jarige vrouw uit Kruibeke, legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de vrouw stevig had gedronken. Ze had maar liefst 3,49 promille alcohol in haar bloed.