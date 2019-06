Politie flitst 1 op 3 chauffeurs in Ruisstraat PKM

16 juni 2019

10u03 0 Temse De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft op verschillende plaatsen snelheidscontroles gehouden. Procentueel telde de Ruisstraat in Tielrode het grootste aantal overtredingen.

In aantal pv’s waren er het meest overtredingen op de N16. Daar werden 724 voertuigen gecontroleerd en 51 geflitst. In verhouding was het aantal overtredingen echter het grootst in de Ruisstraat in Tielrode want daar werd 1 op 3 chauffeurs geflitst, namelijk 22 op een totaal van 64. De politie controleerde ook 109 bestuurders in de Doornstraat. Daarvan werden er 25 geflitst. In de zone 30 van de B.A. Heymanstraat in Tielrode waren 51 chauffeurs in overtreding op een totaal van 318. Op Eigenlo werden 19 pv’s opgesteld op een totaal van 155 gecontroleerde voertuigen.

De flitspalen op het kruispunt van de N16 en de Hoogkamerstraat controleerden 202.997 voertuigen. Hiervan werden er 96 geflitst wegens het negeren van het rode licht en 15 voor overdreven snelheid. De flitspaal op de Scheldebrug registreerde 13 snelheidsovertredingen op een totaal van 109.359 voertuigen.