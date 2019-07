Pastoor zegent honderdtal paarden en ruiters: Confrérie Sint-Elooi houdt eeuwenoude traditie in ere JVS

11u40 0 Temse Zondag is er met de paardenstoet en -zegening een bijzondere, eeuwenoude traditie te bewonderen in Tielrode. Daar zorgt de Confrèrie Sint-Elooi voor, die gesticht is in 1732.

Op zondag 7 juli kan iedereen zijn pony, paard of huifkar in Tielrode laten zegenen door pastoor Raf De Loor. De eeuwenoude traditie van de paardenstoet met -zegening wordt in stand gehouden door de Confrérie Sint-Elooi Tielrode, die gesticht is in 1732 en dus al 287 jaar bestaat. Zowat honderd paarden nemen jaarlijks deel aan de stoet en de zegening.

Om 9.30 uur vertrekt de historische paardenommegang aan de Sint-Elooikapel aan de Antwerpse Steenweg, om via de Gentstraat, Hogenakkerstraat, Appelsvoorde, Gentstraat naar de Sint-Jozefkapel in de Sint-Jozefstraat af te zakken, waar de zegening van paarden en ruiters rond 11 uur plaatsvindt. Daarna is er een misviering in openlucht op het terrein langs de Durme, nabij de veerdienst. ‘s Middags houden de deelnemende broederschappen een barbecue in een tent aan de Molenstraat.