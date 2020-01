Pascal De Dycker (Tesamen) geeft fakkel door aan partijgenote Sien Steels Kristof Pieters

09 januari 2020

16u21 1 Temse Op de eerstvolgende gemeenteraad in Temse wordt een wissel doorgevoerd bij de partij Tesamen. Pascal De Dycker zet een stapje terug en wordt opgevolgd door Sien Steels.

De Dycker was vorige legislatuur al aan de slag als OCMW-raadslid voor sp.a en deze legislatuur heeft hij precies een jaar gezeteld voor Tesamen in de gemeenteraad. Hij start een drie jaar durende bachelor-na-bachelor-opleiding via avondonderwijs, terwijl hij overdag nog voltijds zorgcoördinator blijft in de Priester Poppeschool in Elversele. De opleiding én zijn jong gezin zijn jammer genoeg niet langer combineerbaar met een mandaat als raadslid. Hij zal wel actief blijven achter de schermen bij de partij.

De eerste opvolger op de lijst is Sien Steels uit Tielrode, die eind januari de eed zal afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Sien was jarenlang actief in het Freinetonderwijs en zette zich na haar pensionering in als activiste voor het behoud van het natuurrijk Waesmeer.

Meer over Sien Steels

politiek