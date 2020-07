Parking OCMW-site buiten gebruik vanaf 3 augustus Kristof Pieters

29 juli 2020

11u07 0 Temse Op 3 augustus starten de werken voor de nieuwbouw van woonzorgcentrum De Reiger en dienstencentrum ‘t Achterpoortje. Hierdoor zal de parking volledig afgesloten worden.

In een eerste fase wordt er een ondergrondse parking aangelegd. In een volgende fase volgt dan de nieuwbouw voor het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje, waar onder meer ook een cafetaria, fitness, de centrale keuken en administratie in worden ondergebracht.

Het woonzorgcentrum zal vanaf 3 augustus enkel bereikbaar zijn via de nieuwe weg langs de Clement D’Hooghelaan. Aan de feestzaal van De Reiger zijn er ongeveer 35 parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers en hulpdiensten.

De polikliniek van AZ Nikolaas blijft toegankelijk langs de Gasthuisstraat, maar er is geen doorgang meer mogelijk naar de Reiger.

De toegang naar de ondergrondse parking van residentie Elisabeth is bereikbaar met auto en fiets via de Clement D’Hooghelaan.