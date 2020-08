Parkeerstrook geschilderd pal voor begin van fietspad, gemeente spreekt van vergissing en laat aanpassen Kristof Pieters

19 augustus 2020

12u01 0 Temse Fietsers moeten vreemde manoeuvres maken op de Oostberg in Temse. Nadat de straat een nieuwe laag asfalt kreeg, werden opnieuw parkeerstroken geschilderd. Eén van die stroken ligt echter wel erg dicht tegen het begin van een fietspad. Op vraag van de Fietsersbond laat de gemeente de wegmarkeringen overschilderen.

De Fietsersbond liet de dienst mobiliteit weten dat de nieuwe parkeerstrook op de Oostberg strijdig is met de wegcode. “Want stil staan of parkeren is verboden binnen de 5 meter van het begin of het einde van een fietspad”, zegt Jozef Van Breuseghem. De dienst reageerde nog dezelfde dag en liet weten dat de afbakening van de parkeerstrook per ongeluk geschilderd werd door Interwaas. Dit was niet de bedoeling en men zal de wegmarkering eerstdaags overschilderen.

De Fietsersbond is maar deels tevreden met die reactie. “We vragen ons namelijk af wat eigenlijk het nut en voordeel voor fietsers is van deze fragmentarische stukken fietspad”, vervolgt Van Breuseghem. “Fietsers moeten er induiken en weer uitkomen om op de rijbaan verder te rijden… in de hoop dat het gemotoriseerd verkeer hun vervolgens de wettige voorrang verleent.”

Volgens de dienst mobiliteit is er gekozen voor reglementaire stukken fietspad omdat er bij fietssuggestiestroken te dichtbij of zelfs op de stroken geparkeerd wordt.