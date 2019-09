Oudste inwoner van Temse viert verjaardag: Anna wordt 104 JVS

23 september 2019

16u56 0 Temse Anna Vermeulen, de oudste inwoner van Temse, heeft er nog een jaartje bijgedaan. Ze is nu 104 lentes jong. Daarmee is ze ook de vijfde oudste in de geschiedenis van Temse.

Anna Vermeulen werd geboren in september 1915, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze is nu 104 jaar geworden en woont nog steeds in haar woning in Temse-Velle, mede door de goeie zorgen van haar dochter.

Op dit moment is ze de oudste inwoner van Temse. In de geschiedenis van de Scheldegemeente staat ze op de vijfde plaats, maar dat kan snel veranderen. “Drie eeuwelingen die haar voorafgingen, overleden kort na hun 104de verjaardag. Als alles naar wens gaat, wordt Anna op 18 oktober de tweede oudste ooit in Temse. Met 106 jaar is Florke Bogaerts, die in 2015 overleed, nog steeds ‘recordhouder’”, aldus burgemeester Luc De Ryck (CD&V).

Anna Vermeulen groeide op als derde van vier kinderen in een landbouwersgezin. Ze trouwde in 1938 met haarkapper Hubert Van Hoye uit Temse-Velle. Ze vestigden zich op de Haasdonksesteenweg en startten er het eerste coiffeursalon op de Velle. Anna had daartoe een kappersopleiding gevolgd in Antwerpen. Het echtpaar, dat zowel mannen als vrouwen knipte, kreeg 3 kinderen. Haar echtgenoot overleed in 2004. Nog steeds volgt Anna op televisie onder meer Blokken, maar ook series en het nieuws. Haar gezondheid is nog altijd goed, net als haar geheugen.