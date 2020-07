Oudste duivenmelker (100) door Nationale Duivenbond in de bloemetjes gezet Kristof Pieters

26 juli 2020

13u41 0 Temse In café Lindenhof in Temse is zondag Viktor De Cauwer in de bloemetjes gezet door de Nationale Duivenbond. Viktor mocht voorbije week zijn honderdste verjaardag vieren en is hiermee de oudste nog actieve duivenmelker van het land.

Victor De Cauwer, vader van wielercommentator José De Cauwer, speelt al 86 jaar met de duiven en dat is een absoluut record. Pascal Bodengien, nationaal voorzitter van de duivenbond, kwam Viktor zondag huldigen. Hij overhandigde een reproductie van een editie van de krant De Duif van precies honderd jaar geleden en een mand met lekkernijen. Ook de plaatselijke duivenmaatschappij De Veldduif bracht een eerbetoon aan de ouderdomsdeken. Een nieuwe trofee mocht daarbij uiteraard niet ontbreken. “Viktor komt nog elke week naar het lokaal”, zegt een trotse voorzitter. “Hij neemt telkens vier duiven mee. Met de fiets mag hij niet meer rijden maar een goede vriend komt hem elke week ophalen. We hopen dat hij nog lang actief kan blijven.”

Viktor hoopt hetzelfde. “Jammer genoeg is mijn zicht niet meer wat het geweest is maar voor de rest voel ik me prima. Zolang ik kan, doe ik dan ook verder.”