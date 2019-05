Oude Scheldebrug maandag om 6 uur weer open voor verkeer JVS

24 mei 2019

15u56 0 Temse De oude Scheldebrug tussen Temse en Bornem gaat komende maandag 27 mei vanaf 6 uur al open voor het verkeer. Bestuurders moeten wel rekening houden met een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur en een hoogtebeperking van 4 meter op de brug.

Na een incident met twee vrachtwagens op de oude Scheldebrug Bornem-Temse vorige vrijdag (17 mei) besloot De Vlaamse Waterweg extra veiligheidsmaatregelen te nemen voor de werknemers op de werf. Het openstellen van de brug moest daardoor worden uitgesteld tot 29 mei. De aannemer geeft nu aan dat het nemen van de veiligheidsmaatregelen vlotter verloopt dan verwacht en dat de oude Scheldebrug op maandag 27 mei om 6 uur weer toegankelijk zal zijn voor het verkeer.

Vanaf maandagochtend zal het verkeer richting Sint-Niklaas opnieuw op twee versmalde rijstroken over de oude Scheldebrug worden geleid. Automobilisten moeten wel rekening houden met een snelheidsbeperking van 30 km/u.

Bovendien zal vanaf 27 mei een hoogtebeperking van 4 meter worden ingesteld op de oude Scheldebrug. Vrachtverkeer hoger dan 4 meter dat van de A12 via de N16 naar Sint-Niklaas of E17 rijdt, moet een omleiding volgen. De omleiding loopt via de A12 naar de Antwerpse Ring (R1) en gaat verder via de Kennedytunnel naar de E17. De Vlaamse Waterweg laat hiervoor extra signalisatie plaatsen.

“Ondanks het incident en de bijkomende maatregelen die moesten worden genomen, is de aannemer op 22 mei gestart met het zandstralen en schilderen van de metalen geraamten van de brug. Als alles volgens planning verloopt, zal hij hier eind november mee klaar zijn”, klinkt het bij De Vlaamse Waterweg.