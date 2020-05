Oude Scheldebrug Bornem-Temse heropent op 4 juni Kristof Pieters

29 mei 2020

15u44 0 Temse Op donderdag 4 juni om 14 uur is de tweede fase van de renovatie van de ‘oude’ Scheldebrug Bornem-Temse klaar. Wegdek, voetpaden en voegen zullen dan volledig zijn vernieuwd. De oude brug zal dan ook opnieuw toegankelijk zijn voor het wegverkeer. Na opening van de ‘oude’ brug zal de ‘nieuwe’ brug één dag worden afgesloten om de elektromechanica te testen. De Vlaamse Waterweg verwacht dat het verkeer op 5 juni om 17 uur weer normaal (op twee rijstroken op beide bruggen) zal kunnen passeren.

Waar het verkeer tijdens de werken in twee rijrichtingen over de ‘nieuwe’ Scheldebrug Temse-Bornem werd geleid, zal het verkeer in eerste instantie eventjes – van 4 juni 14 uur tot 5 juni 17 uur – in twee rijrichtingen over de ‘oude’ brug worden gestuurd. De ‘nieuwe’ Scheldebrug moet gedurende één dag worden afgesloten. “De afgelopen weken hebben we namelijk optimalisaties gedaan aan de elektromechanica van de ‘nieuwe’ brug. Die optimalisaties willen we nu grondig testen”, zegt woordvoerster Carolien Peelaerts.

Als de testen vlot verlopen, zal de verkeerssituatie vanaf 5 juni om 17 uur terug normaal zijn. Dat wil zeggen dat het verkeer dan weer ontdubbeld wordt: twee rijstroken in de richting van Temse over de ‘oude’ Scheldebrug en twee rijstroken in de richting van Bornem over de ‘nieuwe’ Scheldebrug.

Op maandag 1 juni 2020 start de aannemer met de derde en laatste fase van de werken: de vernieuwing van het fietspad. Hoewel het fietspad op de ‘oude’ brug vandaag niet meer gebruikt wordt - fietsers en voetgangers gebruiken immers het pad op de ‘nieuwe’ brug - is het belangrijk dat dit mee wordt aangepakt. “Het fietspad maakt deel uit van de brug. Als hier onderliggende problemen zijn, kunnen die negatieve gevolgen hebben voor de rest van de brug”, legt Peelaerts uit. Het fietspad ligt los van de rijweg. De werken kunnen worden uitgevoerd zonder hinder voor het autoverkeer. De werken zullen tot 7 december 2020 duren.