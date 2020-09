Oud-leerkracht Chris Bachot toont overzicht van 32 jaar academie op expo Kristof Pieters

21 september 2020

12u40 0 Temse Chris Bachot, één van de boegbeelden van de Academie van Temse, nam onlangs afscheid. 32 jaar lang was zij er als lerares aan de slag, waarvan 30 jaar in de klas Textielkunst en 12 jaar in het Projectatelier. Onder de naam ‘Souvenirs’ stelt ze nu een greep uit haar indrukwekkend oeuvre tentoon.

De expo was aanvankelijk gepland in de lente, maar kon door corona niet plaatsvinden. Nu is er dus een herkansing en stelt ze haar werk tentoon in Galerij Philippus Nys van de Academie in de Schoolstraat, zowel binnen het gebouw als in de tuin.

Chris Bachot was actief als leerkracht tussen 1988 en 2020 en zowel met de klas Textielkunst als Projectatelier schreef zij geschiedenis door originele, vaak gedurfde initiatieven.

Hoe omvangrijk en groots haar palmares is, kan men nog bekijken op zaterdag 26 september en zondag 27 september telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur.