Orde van ’t Veir annuleert prinsverkiezing Kristof Pieters

20 augustus 2020

12u30 0 Tielrode Carnavalsvereniging De Orde van ’t Veir heeft beslist om nu reeds duidelijkheid te scheppen omtrent de aanstaande prinsverkiezing. Hoewel er maar liefst vijf kandidaten zijn, is beslist om de verkiezing te annuleren.

“Door het coronavirus lijkt het ons bijzonder moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, om zo’n verkiezing veilig te laten doorgaan”, laat de carnavalsvereniging weten. “Bijzonder jammer want we keken natuurlijk enorm uit naar een fijne avond met een massa volk. Er waren trouwens al vijf kandidaten.”

Het carnavalscomité gaat wel nevenevenementen organiseren zoals de verkoop van ontbijtmanden om geld in het laatje te brengen. “Als de mogelijkheid er is om in 2021 carnaval te vieren, zal Tielrode dit dus niet onder leiding van een nieuwe prins of prinses doen. Prins Stefan, die in februari wordt aangesteld tot Keizer Stefan, zal de honneurs waarnemen. Wij danken onze kandidaten voor hun begrip en hopen volgend jaar hun kandidatuur opnieuw te mogen ontvangen.”