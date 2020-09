Orde van de Baksteen houdt optie voor stoet nog open Kristof Pieters

28 september 2020

18u10 2 Steendorp Carnavalsvereniging Orde van de Baksteen uit Steendorp houdt voorlopig nog altijd de optie voor een carnavalsstoet in februari open. Er wordt tegelijk wel al bekeken of er een coronaproof alternatief georganiseerd kan worden.

Verschillende steden en gemeenten in onze regio hebben reeds beslist hebben om volgend jaar geen carnavalsstoet te organiseren. Onder meer in Dendermonde, Lokeren, Buggenhout, Moerzeke-Kastel en Hamme blijven de praalwagens op stal. De Orde van de Baksteen wil echter nog even afwachten om de knoop door te hakken. “We zijn ons ervan bewust dat de kans eerder klein is dat de huidige coronaregels tegen midden februari zo versoepeld zijn dat de stoet zou kunnen doorgaan”, zegt voorzitter Marc Ost. “Daarom bekijken we ondertussen ook of we eventueel een alternatief op dezelfde datum kunnen organiseren.”

Aangezien het gemeentebestuur beslist heeft om alle evenementen in de gemeentelijke infrastructuur te verbieden in de maand oktober, moet wel het geplande wildfestijn van 31 oktober geannuleerd worden. De kroegentocht op 7 november gaat ook niet door. “We hebben besloten om 2021 als een voortzetting van 2020 te beschouwen”, vervolgt Ost. “Dit betekent dus dat er geen nieuwe Prins Carnaval zal aangesteld worden. In het geval dat de carnavalsviering, in één of andere vorm, toch kan plaatsvinden, zal Prinses Anneke aangesteld blijven. Dit heeft ook tot gevolg dat ons jubileumjaar (4x11) en de viering hiervan verplaatst zal worden naar 2022.”