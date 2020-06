Opvallend veel Z-platen in straatbeeld: “Zijn er zoveel autohandelaars actief in onze gemeente?” Kristof Pieters

17 juni 2020

13u34 36 Temse Er rijden in Temse in verhouding meer chauffeurs rond met een handelaarsplaat dan in andere gemeenten. Tot die conclusie komen zowel oppositie als meerderheid in de gemeenteraad. Volgens burgemeester Luc De Ryck gebeuren er wel degelijk controles.

“Hoe komt dat we in Temse zoveel mensen zien rondrijden met een Z-plaat?” vraagt Anne-Marie Muyshondt (Vlaams Belang) zich af. Ze liet het ballonnetje op tijdens een debat over straatracen zonder evenwel expliciet de link te leggen tussen beide. Schepen Stephan Van Der Gucht (N-VA) moet haar bijtreden. Ook hij stelt vast dat er in verhouding tot andere gemeenten inderdaad meer handelaarsplaten te zien zijn in Temse. Een verklaring heeft hij niet echt. “Autoverkopers die het afgelopen jaar minstens 25 auto’s verkochten, kunnen een handelaarsplaat aanvragen. De voertuigen mogen dan zowel voor beroeps- als privéverplaatsingen worden gebruikt maar in principe wel alleen door de eigenaar zelf. Het cijfer verrast me ook, want dat is toch al een groot aantal auto’s dat je moet verkopen.” Daarnaast zijn er ook nog de proefrittenplaten (ZZ-platen) maar die mogen – zoals het woord zelf al aangeeft – enkel opgehangen worden voor het maken van een proefrit.” Garagisten, die herstellingen doen en geen auto’s verkopen, kunnen echter ook proefrittenplaten aanvragen om niet-ingeschreven voertuigen te testen en te verplaatsen. Ze betalen hier geen verkeersbelasting op, maar mogen de auto’s niet gebruiken voor privéverplaatsingen of vervoer van goederen.

Burgemeester Luc De Ryck (CD&V) benadrukt dat er wel degelijk controles gebeuren. Hij zal aan de politie vragen om er nog wat extra aandacht aan te besteden.