Oppositie mist timing in nieuw mobiliteitsplan Kristof Pieters

25 februari 2020

13u43 0 Temse De oppositie binnen de gemeenteraad van Temse staat vrij positief tegenover het nieuwe mobiliteitsplan maar heeft wel kritiek op het ontbreken van een precieze timing. Ook het gebruik van de Wilfordkaai als ontsluiting krijgt tegenwind.

Groen ziet positieve punten in het nieuwe mobiliteitsplan, zoals de vlottere verkeerscirculatie, maar op andere domeinen is er volgens de partij te weinig ambitie. “We missen vooral deadlines”, zegt gemeenteraadslid Vincent De Maeyer. “Op vlak van fietsinfrastructuur moet er ook een tandje worden bijgestoken. Waarom geen ruime fietszone afbakenen in het hele centrum? Groen stelt zich ook vragen bij het gebruik van de Wilfordkaai als ontsluitingsweg. “De Rik de Rycklaan is beter geschikt maar dan moet wel de aansluiting op de N16 aangepakt worden.”

Toeristisch exploiteren

Annemie Muyshondt (Vlaams Belang) beseft dat een mobiliteitsplan geen makkelijke oefening is in een historisch centrum met veel smalle straten. “Maar het gebruik van de Wildfordkaai als ontsluiting strookt niet met het plan om deze zone maximaal toeristisch te exploiteren”, vindt ze. De partij vraagt daarom het plan op regelmatige tijdstippen goed te evalueren.

Bert Bauwelinck (Tesamen) heeft lof voor de inspraak en de betere verkeerscirculatie maar ook hij mankeert een concrete timing. Hij sluit zich aan bij de kritiek op het gebruik van de Wilfordkaai. “Deze is net de grote troef van onze gemeente. Het is trouwens jammer dat de betaalparking de hele dag leeg staat. Het zou beter zijn dat de gemeente deze terug overneemt of opneemt in de blauwe zone.” Tesamen waarschuwt ook voor een alternatief circuit via omliggende woonstraten zoals de Vooruitgangstraat.

Schepen Lieve Truyman (N-VA) benadrukt dat het mobiliteitsplan een dynamisch document is. “Het is geen exacte wetenschap en er spelen veel factoren mee. We zullen alle ingrepen uiteraard van dichtbij opvolgen en waar nodig kan er altijd bijgestuurd worden.”

