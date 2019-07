Opnieuw ramt vrachtwagen hoogtebegrenzer aan Scheldebrug, zware verkeershinder op N16 Kristof Pieters

02 juli 2019

15u37 24 Temse Het verkeer op de N16 richting Sint-Niklaas verloopt momenteel bijzonder moeizaam door een ongeval ter hoogte van de Scheldebrug. Voor de zoveelste maal op rij heeft een vrachtwagen de hoogtebegrenzer geramd. Die staat er opgesteld omdat de brug in de stellingen staat voor renovatiewerken.

Tijdens de eerste fase van de renovatiewerken aan de brug wordt het metalen geraamte van de brug gezandstraald en geschilderd. Om de hinder voor het wegverkeer te beperken, gebruikt de aannemer een mobiele stelling om deze werken uit te voeren. Omwille van de veiligheid geldt een snelheidslimiet van 30 km/uur en is de hoogte beperkt tot 4 meter. Er werd een hoogteportaal opgesteld om de stelling te beschermen. Vrachtverkeer dat hoger is dan 4 meter moet een omleiding volgen. Al kort na de start van de werken werd het hoogteportaal geramd door een te hoog geladen vrachtwagen. Ondanks bijkomende signalisatie en twee extra hoogteportalen, gebeurden er ook daarna nog verschillende ongevallen. Vandaag was het opnieuw prijs. Een truck reed rond 14 uur tegen het portaal en sleurde het gevaarte mee. Hierdoor is de weg richting Sint-Niklaas versperd. Er staat een kilometerslange file tot in Puurs. Ook in de andere richting is het aanschuiven.

De werken aan de Scheldebrug duren nog tot eind november. De lokale politiezone Klein-Brabant heeft intussen wel haar controles opgevoerd. Truckers die te hoog geladen zijn, moeten een boete betalen en omdraaien richting A12.