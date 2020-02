Oplichtster koopt drank en sigaretten met geld voor goed doel: rechter legt werkstraf op Nele Dooms

12 februari 2020

12u16 2 Temse De Dendermondse rechter heeft oplichtster Cindy D. uit Temse tot een werkstraf veroordeeld. Ze overtuigde tal van goedgelovige slachtoffers om haar geld te geven voor het goede doel. Maar de centen stak ze in eigen zak. D. kocht er sigaretten en drank mee.

Cindy D. trok in de loop van 2018 op pad in Temse om mensen te overtuigen geld te schenken aan het goede doel. Alleen waren de bedoelingen van de vrouw niet zo ijdel. Ze wilde gewoon zichzelf verrijken. Met mooie praatjes lichtte D. zo een tiental mensen op. De rechter tilde zwaar aan die feiten: “Door gedrag als dit beginnen mensen te twijfelen of ze nog wel geld willen schenken aan goede doelen”, klonk het.

D. bekende, maar legde de oorzaak bij overmatig alcoholgebruik. “Toen ik de feiten pleegde, was ik onder invloed van drank”, beweerde ze. “Met het geld dat ik inzamelde heb ik drank en sigaretten gekocht. Ondertussen volgde ik wel al therapie tegen mijn alcoholverslaving.”

D. komt er vanaf met een werkstraf. Ze moet tachtig uur gemeenschapsdienst uitvoeren. Daarboven kreeg ze ook een boete van 4.000 euro opgelegd.