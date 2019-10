Op Stoapel kaart milieuvervuiling van schepen aan met lezing van specialist Paul Moeyaert JVS

09 oktober 2019

09u41 0 Temse Zijn de tienduizenden grote schepen die de wereld rondvaren ook grote vervuilers? Erfgoedvereniging Op Stoapel nodigt op donderdag 10 oktober een specialist uit om het uit te klaren.

De meningen over de milieuvervuiling door grote zeeschepen zijn verdeeld. “Er worden veel vragen over gesteld. In elk geval komen er elektrisch aangedreven schepen aan en zijn er schepen die door waterstof worden aangedreven. Wij vinden het probleem van de luchtvervuiling door schepen een belangrijk onderwerp. Daarom nodigen we een specialist ter zake uit”, klinkt het bij Op Stoapel, de erfgoedvereniging van de Boelwerf van Temse.

Op donderdag 10 oktober komt Paul Moeyaert daarover spreken. Hij is momenteel betrokken bij een project rond aandrijving van schepen door niet-fossiele brandstoffen. Hij is van opleiding Scheepsbouwkundig Architect en Nucleair Ingenieur. Hij werkte op verscheidene scheepswerven, waaronder de Boelwerf, was technisch beheerder van schepen bij verschillende rederijen, surveyor bij classificatiemaatschappijen en hij is nu consultant bij Exmar in de werkgroep Energy Efficiency and Innovation.

De lezing vindt plaats in de feestzaal van het gemeentehuis op de Markt in Temse, vanaf 19.30 uur. Na de uiteenzetting door Paul Moeyaert is er tijd voor vragen en een fairtrade drankje. De toegangsprijs bedraagt 5 euro.