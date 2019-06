Op Stoapel houdt gegidste Boelwerfwandelingen JVS

10 juni 2019

19u58 0 Temse Komende zondag 16 juni organiseert erfgoedvereniging Op Stoapel gegidste Boelwerfwandelingen op De Zaat in Temse, in het kader van Hoogtij.

Hoogtij is een groots evenement komende zondag, met initiatieven in de hele Scheldevallei. In Temse zorgt Op Stoapel voor een activiteit, met een gegidste Boelwerfwandeling vanuit AC De Zaat. Voormalige scheepsbouwers gidsen het publiek bij deze twee uur durende wandeling. Deze wandeling start in AC De Zaat waar heel wat maquettes staan opgesteld van schepen gebouwd op de Boelwerf en waar Op Stoapel voor de gelegenheid een expo heeft ingericht. De wandelingen starten om 11 en 14 uur in zaal De Arcke op de vijfde verdieping. Na elke wandeling is er ook een korte theatervoorstelling van Code vzw. Inschrijven is niet nodig.

Precies 25 jaar geleden sloot de laatste grote zeescheepswerf van België, de Boelwerf, haar deuren. Ondertussen zijn de terreinen omgevormd tot woon- en KMO zone De Zaat. De beschermde torenkraan is één van de weinige tastbare herinneringen aan dat verleden. Op Stoapel vzw organiseert al meer dan 10 jaar evenementen om het erfgoed van de scheepsbouw in de kijker te zetten.