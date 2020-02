Ook singles krijgen voortaan korting op gezinsbelasting Kristof Pieters

26 februari 2020

15u08 2 Temse Het gemeentebestuur van Temse heeft beslist om de teruggavepremie van de Maatschappelijke Heffing (gezinsbelasting) niet enkel toe te kennen aan gezinnen met drie kinderen ten laste maar ook aan alleenstaanden met maximum twee kinderen ten laste. De korting zal in de vorm van een cadeaucheque worden toegekend.

Deze bedraagt 25 euro voor gezinnen met drie kinderen ten laste en 15 euro voor alleenstaanden met maximum twee kinderen ten laste. Rechthebbenden op deze premie moeten deze zelf wel aanvragen.

“We ijveren met Open Vld al enkele jaren om ook een korting toe te staan op de gezinsbelasting voor singles”, zeggen schepen Wim Van Rossen en fractieleider Bart Van Geyt. “Door deze single-korting komen we tegemoet aan de gewijzigde gezinssituatie van vele inwoners van Temse. We kennen bewust de premie toe in de vorm van een cadeaucheque. Hiermee verhogen we de koopkracht voor singles en ondersteunen we tegelijkertijd de lokale middenstand. Deze cadeaucheques kunnen immers besteed worden bij één van de vele aangesloten lokale handelaars.”