Ons Streven reikt prijzen zomerzoektocht uit

04 november 2019

09u24 0 Temse Milieuwerkgroep Ons Streven en de gemeente Temse hebben de prijzen uitgereikt van de zomerzoektocht.

De voorbije zomer hebben opnieuw enkele tientallen mensen deelgenomen aan de zomerzoektocht van Ons Streven, een samenwerking tussen de gemeentediensten, Toerisme Temse en Ons Streven. Liefst 67 moedige deelnemers legden het parcours van 46 kilometer af. De meeste deelnemers, 24 om precies te zijn, kwamen uit Temse. Tielrode volgde met 13 deelnemers, Sint-Niklaas met 10 deelnemers. De overige deelnemers kwamen uit Beveren (7), Elversele (4), Bornem (3), Lokeren (3), Bazel (2), Steendorp (2), Baasrode (2), Opwijk (2), Melsele (1), Nieuwkerken(1), Waasmunster (1) en Merchtem (1).

Bij wijze van experiment bestond de zomerzoektocht ‘Het Heilig land in Temse’ uit twee wedstrijden. “De mensen waren vrij om deel te nemen aan één of aan beide wedstrijden. Het eerste deel bestond uit een fotozoektocht. De deelnemers moesten over het hele traject uitkijken naar verschillende namen voor de Heilige Maria, boomkappelletjes, heiligen en beelden van de patroonheilige van Temse, Sint-Amelberga. Tot onze grote verrassing slaagden niet minder dan zeventien mensen erin om een foutloos parcours af te leggen. Het tweede luik van de zomerzoektocht bestond uit dertig vragen. Makkelijker, dachten we, maar slechts drie mensen slaagden erin alle vragen juist te beantwoorden”, aldus Gert Hooftman van Ons Streven.

