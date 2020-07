Ons Streven maakt kaaiwegel netelvrij als alternatief voor ‘Dag van de Trage Weg’ Kristof Pieters

28 juli 2020

12u01 0 Tielrode De milieuwerkgroep Ons Streven uit Tielrode heeft flink moeten snoeien in de drukke agenda en zal dit jaar niet deel te nemen aan de ‘Dag van de Trage Weg’ en de ‘Nacht van de Duisternis’. Als alternatief besloten de vrijwilligers de Kaaiwegel te snoeien en netelvrij te maken.

“Omdat we vrezen dat het einde van corona nog lang niet in zicht is, hebben we onze eigen ‘Dag van de trage Weg’ gevierd door de handen uit de mouwen te steken”, zegt Gert Hooftman van Ons Streven. Vrijwilligers gaven de Kaaiwegel een opknapbeurt en dat was nodig. “De zomeromstandigheden zorgden namelijk voor een massale groei van brandnetels in deze druk gebruikte voetweg. Daardoor was het vrijwel onmogelijk geworden om de wegel pijnloos te betreden zonder lange broek.” Reden genoeg dus om voor de tweede keer dit jaar de brandnetels tussen de Bettehemstraat en het Berkenbosje te verwijderen. Niet minder dan 12 kruiwagens ‘tingels’ werden afgevoerd. “Door de hinderlijke netels te verwijderen, is de kaaiwegel opnieuw ‘blote-benen-vriendelijk’. Heel wat voetgangers, joggers en fietsers zullen blij zijn met deze actie van onze milieugroep. Door de netels uit te trekken en de overige planten ongemoeid te laten staan, hopen we dat de ‘zachtaardige’ kruiden een voorsprong krijgen en er volgend jaar minder hinder van de netels zal zijn.”