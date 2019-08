Ongerustheid over afbouw van aanbod van snelbuslijn 99s Kristof Pieters

21 augustus 2019

18u03 0 Temse De mobiliteitsbeweging ‘Haal DE LIJN over de brug”-‘ maakt zich grote zorgen over de dienstverlening in het zuiden van onze regio. De Lijn heeft namelijk het aanbod van de snelbuslijn 99s afgebouwd en dit zolang de werken duren aan de gewestweg in Kruibeke. De organisatie vreest chaos op 1 september bij de start van het nieuwe schooljaar. Volgens De Lijn gaat het enkel om ritten tijdens de daluren en verandert er niks tijdens de spits.

Het actiecomité is boos omdat de wijzigingen in de dienstregeling werden ingevoerd zonder enige informatie naar de reizigers toe. “En er wordt stevig ingehakt op het aanbod”, zeggen Herman De Cock en Dirk Smet. “Sinds begin juli werd het aanbod werd in de daluren gehalveerd, terwijl deze bussen een zeer hoge bezettingsgraad hebben.”

De snelbuslijn 99S verbindt Hamme via Temse en Kruibeke met Antwerpen LO. Volgens het actiecomité heeft de ingreep niks te maken met de vakantieperiode. “We hebben herhaaldelijk gepolst bij De Lijn maar geen info gekregen. Nu horen we via de gemeentebesturen dat de ingreep er komt door de grote omleidingen die er momenteel zijn op dit traject. De gemeenten delen de bezorgdheid over de afbouw van het aantal ritten. De werken aan de gewestweg in Kruibeke duren nog tot het einde van het jaar. Door de werken is er inderdaad veel vertraging en kunnen reizigers nauwelijks inschatten wanneer hun bus eraan komt. Door nu één bus op 3 af te schaffen is de wachttijd echter ontzettend groot. We vrezen ook dat er begin september een capaciteitsprobleem dreigt te ontstaan. De gemeenten Hamme, Elversele en Tielrode zijn hierbij trouwens het ergste getroffen want hun bus 99S/99 rijdt slechts tot Temse, waardoor zij noodgedwongen nu een overstap moeten maken in Temse op de ‘vertraagde’ buslijnen 93 en 95, om zich in de richting van Antwerpen LO te verplaatsen.”

Het comité vreest dan ook het ergste, wanneer de zomerverlofperiode eindigt en de scholen terug opstarten in september. “We vrezen ook dat deze ingekrompen dienstregeling wel eens een definitief karakter kan krijgen aangezien er een groot tekort is aan buschauffeurs.”

Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn bevestigt dat de grote wegenwerken in Kruibeke aan de oorzaak liggen van de wijziging. “Hierdoor volgen de bussen een grote omleiding, waardoor de reistijd sterk oploopt. We hebben ons best gedaan om binnen het bestaande budget een oplossing uit te werken. We hebben hiervoor eerst wel reizigerstellingen gehouden. Het aanbod tijdens de spits is exact hetzelfde als voor de werken. Alleen in de minder drukke daluren is er 1 rit minder. Het budget hiervan is ingezet om bij de andere ritten de langere rijtijd door de omleiding op te vangen. We hebben dit gecommuniceerd via de nieuwsbrief aan onze reizigers en ook met een folder en in een bericht aan de haltes. Na afloop van de werken hervat echter het gewone aanbod”, verzekert Van de Vreken. “Er is geen sprake van een inkrimping van het aanbod.