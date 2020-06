Onbemande boot en fuik moeten drijvend afval opvangen in de Schelde Kristof Pieters

13 juni 2020

19u05 0 Temse Aan de Scheldebrug in Temse is een wel erg opvallende constructie geplaatst die bijna de hele rivier overspant. Het gaat om een proefproject van het bedrijf DEME en de Vlaamse Waterweg. Een V-vormige fuik wordt gedurende een jaar uitgetest om drijvend afval en plastic in het water op te vangen. Daarnaast zal ook een autonoom varende boot worden ingezet voor grotere stukken afval.

Om het toenemende probleem van vervuiling van rivieren aan te pakken slaat de Vlaamse Waterweg de handen in mekaar met de bedrijfswereld om het concept van afvalvangers te testen op de Schelde. DEME Environmental Contractors (DEC), de milieutak van het bekende baggerconcern, reageerde op de oproep en stelde een project voor om afval op te vangen ter hoogte van de Scheldebrug in Temse. Het bedrijf test een vast en een mobiel systeem uit. De vaste installatie bestaat uit een V-vormige fuik die de waterstroming gebruikt om plastic en vuil dat in de bovenste waterlaag zweeft naar een drijvend verzamelplatform te leiden.

Artificiële intelligentie

Voor grotere stukken afval ontwikkelde DEC een mobiel systeem. Drijvend afval wordt gedetecteerd met behulp van artificiële intelligentie en slimme camera’s op de Temsebrug. Die sturen de ‘Marine Litter Hunter’ aan, een vaartuig dat, na een proefperiode met bemanning, autonoom moet kunnen varen. Het zal grotere stukken afval onderscheppen en naar het drijvend verzamelplatform stroomafwaarts van de Temsebrug duwen. Een kraan op het platform wordt vanop afstand bestuurd dankzij virtual-reality-technologie en verzamelt het afval in een container. De Marine Litter Hunter brengt de gevulde container naar de kaai. “Aan de kaai ligt een docking station waar de Marine Litter Hunter wordt opgeladen”, legt Dirk Poppe, managing director van DEC, uit. “Omdat het een elektrisch vaartuig is, kunnen we het volledig CO2-neutraal laten werken.”

De slimme camera’s moeten afval leren detecteren. We willen immers wel een boomstam uit het water halen maar natuurlijk geen kajakker. Vicky Cosemans

De vaste installatie is intussen al geplaatst maar op de boot is het nog enkele weken wachten. “We willen deze zomer operationeel zijn”, zegt Vicky Cosemans, woordvoerster bij DEME. “Normaal was de testfase al gestart maar door de coronacrisis is er enige vertraging opgelopen. Onder meer de zelfvarende boot moet nog geleverd worden. Het testen zal ook gefaseerd gebeuren en wordt van dichtbij opgevolgd. Het gaat om hoogtechnologische apparatuur die gebruik maak van artificiële intelligentie. De slimme camera’s moeten afval leren detecteren. We willen immers wel een boomstam uit het water halen maar natuurlijk geen kajakker.”

Samenwerking met universiteit

De testfase gebeurt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Natuur- en Bosbeheer. De Universiteit Antwerpen zal het effect van de nieuwe systemen op de hoeveelheid plasticvervuiling meten. “We zijn vooral benieuwd naar de stukjes folie die worden tegengehouden”, legt onderzoeker Tom Maris uit. “Die zweven in het water en zijn daardoor veel moeilijker om te vangen dan drijvend afval. Mettertijd vallen ze bovendien in kleinere deeltjes uit elkaar en kunnen ze giftige stoffen afgeven.” De Vlaamse Waterweg ziet erop toe dat de installaties de waterafvoer niet belemmeren en de scheepvaart niet hinderen.

Informatie vergaren

Aan het proefproject zelf is geen vergoeding verbonden. DEME krijgt wel de kans om de installatie te testen en vergaart zo een schat aan informatie. “Tijdens onze activiteiten wereldwijd worden we dagelijks geconfronteerd met afval in rivieren en oceanen”, zegt Dirk Poppe, Managing Director DEC. “Bij baggerwerken bijvoorbeeld komen we vaak grote hoeveelheden plastic tegen. Dit is een logische stap om actief mee te werken aan oplossingen voor het wereldwijde afvalprobleem. Door het opvangen van plastic op rivieren kunnen we vermijden dat het in onze zeeën en oceanen belandt, waar het moeilijker is om het probleem aan te pakken. Na deze test willen we bekijken of we de technologie op grotere schaal kunnen inzetten in rivierdelta’s en in havens wereldwijd.”