OCMW gaat mensen met huurachterstal intensiever begeleiden om uithuiszetting te vermijden Kristof Pieters

28 mei 2020

11u31 0 Temse De gemeente Temse stapt in het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen (FBUH). Dat heeft het college bevestigd op een vraag van gemeenteraadslid Brigitte Caura (Tesamen). In 2018 werden er in Temse 82 verzoeken ingediend om een huis te verlaten.

Het is niet toevallig nu dat Caura het punt op de agenda van de gemeenteraad plaatst. Door de coronacrisis hebben immers meer mensen dan vroeger het moeilijk om hun huur te betalen. Jaarlijks zijn er in Vlaanderen circa 12.000 vorderingen tot uithuiszettingen, waarvan er ongeveer 30% effectief doorgaan. In Temse ging het in 2018 om 82 verzoeken. Het huidige huurgarantiefonds bleek een flop en daarom start men op 1 juni met het nieuw Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen (FBUH) Dit richt zich op de private huismarkt, wil snel ingrijpen en voorziet een grote rol voor het OCMW.

Schepen Patrick Vermeulen (Open Vld) bevestigt dat de gemeente zal instappen in het nieuwe initiatief. Elke intensieve begeleiding moet wel eerst goedgekeurd worden door het bijzonder comité. Het OCMW zal ook inspanningen doen om het niet zo ver te laten komen en mensen aansporen om bij huurachterstal zo snel mogelijk contact op te nemen.

Kort samengevat zal het OCMW bij huurachterstal de huurder intensief begeleiden. Het OCMW betaalt binnen de 5 dagen 50% (max 1.250 euro) van de huurachterstand. De huurder aanvaart de begeleiding en engageert zich om via een afbetalingsplan de rest van de huurachterstand te betalen. De eigenaar verklaart zich akkoord om geen uithuiszetting te vorderen

zolang het afbetalingsplan gevolgd wordt. Het staat het OCMW vrij om de betaalde som al dan niet (gedeeltelijk) terug te vorderen. Het FBUH betaalt per begeleiding 200 euro aan het OCMW en 25% van de huurachterstand. Na afloop van een succesvolle begeleiding verleent het nog een bijkomende tegemoetkoming van 35% van de achterstallige huur. Het project start op 1 juni 2020. Omdat heel wat mensen door de coronacrisis een ernstig financieel verlies lijden en in de problemen komen met het betalen van hun huur wordt huurachterstand vanaf april meegeteld.