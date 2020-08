Nieuwe voetbalclub SV Blauw Wit Temse boven de doopvont gehouden: “Terug eerste elftal onder de eigen kerktoren” Kristof Pieters

11 augustus 2020

21u09 0 Temse SV Bauw Wit Temse wil een nieuwe wind laten waaien in het Fernand Scheurmanstadion. Margino De Kerf en Bjorn Van Asbroek namen het initiatief om een nieuwe voetbalclub op te richten. Het idee kwam er na de fusie van KSV Temse met Sporting Lokeren. Die deal zorgde ervoor dat er enkel nog jeugdploegen onder de eigen kerktoren zouden spelen. De nieuwe club zal volgend seizoen aantreden met een eerste elftal in 4e provinciale en een beloftenploeg.

De overname van het stamnummer van voetbalclub KSV Temse zorgde enkele maanden geleden bij de plaatselijke voetballiefhebbers voor heel wat verontwaardiging. Dat werd enkele weken geleden nog wat aangescherpt toen het ontwerp van het ‘nieuwe’ logo van de fusieclub werd bekendgemaakt waarin zo goed als geen verwijzing werd gemaakt naar Temse.

Nood aan eerste elftal

Het was Margino De Kerf die een ballonnetje opliet na het bekendmaken van de fusie. Hij is een begrip in de Wase voetbalwereld en stond maar liefst 44 jaar op het veld waaronder 6 jaar bij SK Beveren. Zijn carrière begon hij echter als jeugdspeler bij VK Tielrode. “Ik heb zelf nooit bij Temse gespeeld of er een bestuursfunctie bekleed maar dat zie ik als een groot gemis”, vertelt hij. “Er zijn wel gesprekken geweest destijds maar het moment was er nooit. Ik woon er dan wel niet meer maar mijn hart ligt er nog wel. Ik vond het doodjammer dat er in een gemeente als Temse geen eerste elftal meer zou zijn. Zo ontstond het idee voor een nieuwe club en in Bjorn Van Asbroek vond ik de geknipte kompaan om dit mee gestalte te geven.”

Bjorn Van Asbroek is in voetbalmiddens minder bekend. Hij is zaakvoerder van Vanarosi, een taxidienst die onder meer luchthavenvervoer organiseert, is organisator van enkele wielerwedstrijden in Steendorp en gemeenteraadslid voor N-VA in Temse. Na twee maanden hard werken zijn ze er in geslaagd om een volwaardig bestuursteam bijeen te krijgen. Van Asbroek wordt voorzitter en De Kerf secretaris. Ondervoorziter is Johan Boel en Wilfried en Paula De Witte – De Cauwer willen de titel van erevoorzitter dragen. Zij waren jarenlang het uithangbord van het vroegere KSV Temse.

Voetbalplezier centraal

SV Blauw Wit Temse kreeg het stamnummer 9755 en zal spelen in het Fernand Scheurmanstadion. “We starten in 4e provinciale in het seizoen 2021-2022”, vertellen Van Asbroek en De Kerf. “De wedstrijden zullen op zondagnamiddag gespeeld worden op het A-terrein. Er komt ook een beloftenploeg die op zaterdagnamiddag zal aantreden. Een jeugdwerking is er voorlopig nog niet maar we bekijken of hier samenwerking mogelijk is met Lokeren-Temse. Bij ons staat het voetbalplezier centraal en telt niet alleen het talent. Dat gaan we ook vertalen in ons eerste elftal. De Temsenaar moet zijn weg terugvinden naar het Fernand Scheurmanstadion. Die supporters ontbraken de laatste jaren omdat ze zich niet meer in de ploeg konden herkennen. In een gemeente met 30.000 inwoners kan het echter geen probleem zijn om voldoende talent van eigen bodem te vinden.”

Wel stadion, geen cafetaria

Het gebruik van het stadion is geen probleem maar de Club 45 en de kantine zijn wel in concessie gegeven aan de fusieclub. “We moeten hiervoor nog tot een vergelijk komen. We hebben Lokeren-Temse op de hoogte gebracht van onze plannen. We zijn ervan overtuigd dat we perfect naast elkaar kunnen bestaan en hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we wel tot een oplossing zullen komen.”