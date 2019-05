Nieuwe toeristische placemat voor lokale horeca JVS

30 mei 2019

11u12 0 Temse Het gemeentebestuur heeft een nieuwe, toeristische placemat uitgebracht. Daarop staan de toeristische blikvangers van dit jaar. De placemat wordt gratis uitgedeeld aan de lokale horeca.

Sinds 2007 al brengt het gemeentebestuur jaarlijks een placemat in kleur uit. Traditioneel worden de toeristische hoogtepunten erop gepubliceerd en wordt de overige ruimte ingenomen door één of meerdere foto’s. Dit jaar is geopteerd voor de winnende foto van de wedstrijd die Toerisme Temse uitschreef naar aanleiding van de opening van het toeristisch seizoen. Die foto is van de hand van Lieven Roelandts uit Kruibeke, met een zicht op de skyline van Temse.

De placemat, gedrukt op 75.000 exemplaren, wordt gratis ter beschikking gesteld van de horeca.

