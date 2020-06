Nieuwe Scheldebrug lange tijd afgesloten na panne Kristof Pieters

12 juni 2020

12u34 24 Temse De nieuwe Scheldebrug in Temse is van donderdagavond tot vrijdagochtend buiten gebruik geweest na een technische storing. Het ging om een defect aan het beweegbaar brugdeel dat niet meer volledig naar beneden wou komen. Volgens De Vlaamse Waterweg was de panne het gevolg van een test.

Het verkeer op de N16 stond donderdagavond meer dan een uur vast voor een gesloten brug. Door een technisch probleem slaagde men er rond 20.30 uur niet meer in om de brug te sluiten. De politie kwam ter plaatse om het verkeer over de oude brug te leiden in beide richtingen. Volgens De Vlaamse Waterweg was de panne het gevolg van een test. “We hebben recent een aantal elektromechanische delen vervangen”, zegt woordvoerster Carolien Peelaerts. “Donderdagavond was er een laatste test. Dat dit voor een panne zou zorgen was uiteraard niet verwacht. We hebben het defect ‘s nachts wel kunnen herstellen zodat er om 8 uur vrijdagochtend terug normaal verkeer mogelijk was over beide bruggen.”

Fietsers en bromfietsers in de kou

Voor fietsers was er een wegomlegging via de trap van de oude Scheldebrug en het voetpad naast de spoorbrug. Dit zorgde wel voor het wat wrevel. “Het is geen sinecure om met een fiets, laat staan een bromfiets, de trap op te gaan en dan via het smalle steunpad naast de spoorbrug over te steken”, zegt Christian Blancquaert. “Dit zijn bijzonder onveilige toestanden want een trappenpartij is een grote hindernis met de fiets of bromfiets. Het is dankzij de hulp van andere mensen dat mensen nog thuis of op het werk zijn geraakt. Ik heb zelf een beschadiging aan mijn bromfiets door het tillen over de trappen. De panne gebeurde dan ook nog eens vlak voor de shiftwissel van 22 uur. Van mijn bedrijf alleen al stonden er drie werknemers geblokkeerd. Waarom geen hellend vlak voorzien langs de kant van de oude brug als noodoplossing voor fietsers en bromfietsers want met dit scenario houdt niemand blijkbaar rekening. Heel wat mensen voelden zich in de steek gelaten.”

Carolien Peelaerts wil de suggestie zeker meenemen op een volgend overleg. “Maar we hopen uiteraard vooral dat dit soort pannes niet meer voorkomen.”