Nieuwe kerstbeelden in de maak voor kerststal Steendorp na diefstal van Jozef en Maria JVS

12 september 2019

08u01 0 Temse Komende winter zal de kerststal in Steendorp opnieuw in al zijn glorie te bewonderen zijn. In januari werd er ingebroken in de kerststal en werden de hoofden van de beelden gestolen. Tony Peirsman, die de originele beelden maakte in 2010, zorgt momenteel voor nieuwe hoofden voor Jozef en Maria.

Het zorgde voor een grote schok in Steendorp, op die 6de januari van dit jaar. Toen bleek dat er was ingebroken in de kerststal en dat de hoofden van de beelden gestolen waren. Ook werden er heel wat vernielingen aangebracht.

Komende eindejaarsperiode zal de kerststal in Steendorp er echter opnieuw in al zijn glorie staan, mét nieuwe beelden. Daar zorgt kunstenaar Tony Peirsman uit Bornem momenteel voor. Hij maakte al de originele beelden in 2010 en bleef nu niet bij de pakken zitten. “Ik ben op zoek gegaan naar identiek materiaal, namelijk Franse cellenbeton, om de hoofden van Jozef en Maria opnieuw te maken. Via het internet vond ik het nodige materiaal en kon ik aan de slag gaan.” Momenteel is hij bezig met de afwerking van de hoofden. Het eindresultaat zal midden december te zien zijn, wanneer de kerststal op het dorpsplein van Steendorp geopend wordt.

De vereniging KWB en een aantal vrijwilligers zullen de stal deze winter extra beveiligen om een herhaling van de feiten te voorkomen.