Nieuwe hondenspeelweide aan geboortebos bijna klaar Kristof Pieters

10 september 2020

14u46 0 Temse Hondenbaasjes kunnen binnenkort met hun viervoeters terecht op een grote hondenspeelweide naast het geboortebos in de Fonteinstraat. Het perceel is gemaaid en de houten palen van de omheining werden ondertussen geplaatst.

De nieuwe losloopzone moest normaal in de zomer al klaar geweest zijn, maar de werken liepen vertraging op door de coronacrisis. Ondertussen is de omheining geplaatst. Er moet alleen een draadafsluiting komen en een aantal speelelementen. De nieuwe losloopzone is 177 meter lang en 16 meter breed en situeert zich parallel met het jaagpad van de Schelde aan Belgomine en naast het geboortepark. Schepen Tinneke Van Britsom (N-VA) gaat nog wel een gebruiksreglement opstellen.