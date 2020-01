Nieuw jubileumalbum van Jommeke speelt zich af in Temse JVS

27 januari 2020

17u29 0 Temse Het jubileumalbum van Jommeke, die dit jaar zijn 65ste verjaardag viert, speelt zich af in Temse. Daar wordt het nieuwe album ook voorgesteld.

Jommeke, het geesteskind van Jef Nys, viert dit jaar zijn 65ste verjaardag. In Wilrijk is het voorbije weekend al de tentoonstelling ‘65 jaar Jommeke’ geopend. Er is ook een jubileumalbum op komst, dat binnen enkele maanden verschijnt. “En dat speelt zich onder meer af in Temse, waar het ook zal worden voorgesteld”, aldus burgemeester Luc De Ryck (CD&V).

Temse heeft een bijzondere band met Jommeke en Jef Nys. “De tekenaar is hier al meerdere malen gevierd, onder meer bij de vijftigste verjaardag van Jommeke. Verscheidene van zijn albums zijn in luxe-editie uitgegeven, een standbeeld van Jommeke staat aan de bib, een bas-reliëf hangt in AC De Zaat en het album ‘Kinderen baas’ is door toneelkring Oberon bewerkt tot theaterstuk. Ook het album ‘Het zevende zwaard’ speelt zich af in Temse en het Waasland”, schetst De Ryck, die zelf de biografie ‘Ongekend veelzijdig’ over Jef Nys schreef.

Van Jommeke zijn in totaal al meer dan 50 miljoen exemplaren verkocht.