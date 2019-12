Natuurpunt koopt 20.755 m² oude kleiputten in Steendorp JVS

06 december 2019

14u32 0 Temse Natuurpunt vzw heeft gronden en vijvers verworven in de Vuurkouter in Steendorp, goed voor 20.755 m² oude kleiputten. Komende zondag worden de sponsors bedankt.

Steendorp heeft een geschiedenis van kleiontginning. De Vuurkouter, gelegen achter de Lepelstraat in Steendorp, is een geheel van gronden en oude kleiputten die vol water staan. Natuurpunt vzw heeft dat gebied aangekocht, in totaal 20.755 m² groot. “Hiermee vrijwaren we dit mooi stukje natuur van toekomstige verkavelingen. Heel veel mensen hebben deze aankoop gesteund. Dankzij de bijdrage van honderden Natuurpunters uit heel Vlaanderen was deze aankoop mogelijk”, klinkt het bij Natuurpunt Waasland.

In de Vuurkouter is door de enorme hoeveelheid water en de diepe kleiputten een heel mooi en waardevol natuurbiotoop ontstaan. “Watervogels, aalscholvers, ijsvogels, vissen en amfibieën vinden hier een paradijs”, klinkt het.

Op zondag 8 december dankt de plaatselijke kern van Natuurpunt de sponsors die deze aankoop mogelijk maakten. Dat gebeurt met een geleide wandeling vanaf het Natuurhuis in Steendorp richting Vuurkouter. De wandeling start om 13.30 uur. Daarna worden ze getrakteerd in het Natuurhuis op koffie met gebak. Als teken van dank ontvangen ze de exclusieve tegel ‘Vuurkouter’, ontworpen door ceramist Leo Van der heyden uit Temse.