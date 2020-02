Nabukodonosor maakt praalwagen met de Kotmadam: “Het straalt dezelfde positieve vibe uit als de serie” Kristof Pieters

22 februari 2020

21u50 6 Steendorp/Rupelmonde Actrice Katrien Devos (69) trok zaterdag naar Steendorp om de praalwagen van Nabukodonosor te komen bewonderen. De Kotmadam is namelijk de blikvanger van de rijdende snoepwinkel waarmee de carnavalsgroep dit jaar uitpakt. “Dit is een fantastisch eerbetoon”, reageert ze zichtbaar onder de indruk. “Alles klopt. Deze carnavalswagen straalt dezelfde positieve vibe uit als de serie.”

Na 25 seizoenen en meer dan 350 afleveringen werd enkele weken geleden de allerlaatste scène van ‘De Kotmadam’ ingeblikt. Het einde van een tijdperk voor hoofdrolspeler Katrien Devos die maar liefst 29 jaar lang gestalte gaf aan Jeanne, kotmadam en uitbaatster van een snoepwinkel. Carnavalsgroep Nabukodonosor wou haar daarom een passend eerbetoon brengen in de vorm van een eigen praalwagen. Zaterdag reed deze voor het eerst uit en de actrice was natuurlijk de eregast. “Ze hadden me een hele tijd terug op de hoogte gebracht en mijn goedkeuring gevraagd. Natuurlijk heb ik meteen toegezegd. Zo’n mooi cadeau.” Katrien volgde ook de bouw van de praalwagen en kreeg vooraf de schetsen te zien. “Maar het eindresultaat is toch nog altijd een enorme verrassing”, lacht ze. “Ik ben echter onder de indruk. Het geheel straalt gezelligheid en een positieve vibe uit. Het heeft echt alle juiste elementen. Ik ben echt gelukkig dit te mogen meemaken. Zo’n eerbetoon ontroert me wel.”

Snoepwinkel als carnavalsthema

De carnavalsvereniging Nabukodonosor viel de voorbije jaren al vaak in de prijzen met haar praalwagens. Het ontwerp en de bouw ervan neemt meestal vele maanden in beslag. “Eigenlijk gingen we het dit jaar sober houden”, lacht Kurt Smet van Nabukodonosor. “Volgend jaar bestaan we 33 jaar en 3 maal 11 is een jubileum in de carnavalswereld. We zouden onze krachten wat sparen tot dan maar het is duidelijk niet gelukt. Elk jaar opnieuw geven we ons helemaal. Het thema lag eigenlijk als eerste vast. We wilden een praalwagen bouwen rond een snoepwinkel. Eigenlijk meteen daarna beslisten we dat de Kotmadam daar deel van moest uitmaken. Deze figuur is immers onlosmakelijk verbonden met een snoepwinkeltje.”

Nabukodonosor nam eerst een karikatuurtekenaar uit Aalst onder de arm om De Kotmadam gestalte te geven. Op basis van zijn ontwerp gingen vervolgens de bouwers aan de slag met piepschuim. De carnavalsgroep is ook in haar nopjes met het eindresultaat. “De Kotmadam zal niet alleen hier te zien zijn”, kan Kurt al verklappen. “De wagen is intussen al verkocht en zal volgend jaar in een andere regio te zien zijn in verschillende stoeten.” Met de praalwagen meerijden was een iets te groot avontuur voor de actrice maar na het bezoek in Steendorp is het niet uitgesloten dat ze binnenkort nog eens langskomt. Nabukodonosor nodigde haar alvast uit op 15 maart in Temse. Dit is één van de grootste stoeten en de groep viel er al drie keer in de prijzen.

Afscheid van De Kotmadam?

Of we ook Katrien Devos nog te zien gaan krijgen op het scherm? “Er zullen ongetwijfeld nog lang herhalingen zijn”, schatert ze. “Maar zeg nooit nooit. Ze hebben meermaals het einde van De Kotmadam aangekondigd en elke keer zijn we toch opnieuw aan de slag gegaan.”

Wie de praalwagen ‘Snoepeke emme’ met de Kotmadam zelfs eens van dichtbij wil bewonderen kan nog terecht op zondag 23 februari in Rupelmonde, zondag 1 maart in Boom, zondag 8 maart in Belsele, zaterdag 14 maart in Mortsel, zondag 15 maart in Temse, zondag 29 maart in Haasdonk, zondag 5 april in Kieldrecht en op zaterdag 11 april in Bredene.