Muziekquiz Temse in de Wolken: nog een paar plaatsen beschikbaar JVS

08 juli 2019

15u42 0 Temse Op vrijdag 23 augustus vindt in het gemeentehuis de jaarlijkse muziekquiz plaats, aan de vooravond van het evenement Temse in de Wolken. Er zijn nog maar vier plaatsen beschikbaar.

Sinds 2011 pakken cultuurvereniging Spirit en het organisatiecomité van Temse in de Wolken op de vooravond van het tweedaagse evenement uit met een muziekquiz voor het breedste publiek. “Géén vragen over onbekende zangers, songs of componisten, géén vergezochte tekstvragen, géén detailvragen voor ingewijden: de quiz richt zich tot iederéén. Alle deelnemers zullen nagenoeg alle muziekfragmenten herkennen, zodat het voor iedereen plezant is om deel te nemen”, klinkt het. Twee reeksen vragen worden samengesteld en gepresenteerd door burgemeester Luc De Ryck: enerzijds de vaste rubriek ‘The Sixties’, anderzijds een niet vooraf bekendgemaakt thema.

De quiz vindt plaats in de feestzaal van het gemeentehuis op vrijdag 23 augustus vanaf 19.30 uur. Elke ploeg bestaat uit maximum 5 personen. Er kunnen ook nu weer 30 ploegen inschrijven.

Inschrijven kan tot donderdag 1 augustus via elke.koppen@temse.be met vermelding van de ploegnaam én de coördinaten van de ploegverantwoordelijke. Er zijn nog vier plaatsen beschikbaar. De deelname is gratis.