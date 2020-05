MUG AZ Nikolaas in flank aangereden op N16 tijdens interventie, gelukkig geen gewonden Kristof Pieters

16 mei 2020

10u46 198 Temse Op het kruispunt van de N16 met de Hoogkamerstraat in Temse is zaterdagochtend een MUG aangereden tijdens een interventie. Zowel in de ziekenwagen als in de auto vielen er gelukkig geen slachtoffers.



Het MUG-team was rond 10 uur opgeroepen voor een dringende tussenkomst met een ziek kind in Kruibeke. Ter hoogte van het kruispunt van de gewestweg N16 en de Hoogkamerstraat in Temse liep het echter fout. De MUG reed als prioritair voertuig door het rode verkeerslicht met sirene en zwaailicht en werd in de flank aangereden door een auto die de gewestweg kruiste en dus groen licht had. De bestuurster, een oudere dame, had het MUG-voertuig niet opgemerkt.

Er kwam meteen een extra ziekenwagen ter plaatse maar gelukkig bleek iedereen ongedeerd. Zowel in de MUG als in de auto vielen er geen slachtoffers. Beide voertuigen zijn wel zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Het AZ Nikolaas stuurde een reservevoertuig ter plaatse om alle medisch materiaal over te laden. Politie en brandweer moesten de N16 richting Temsebrug een tijdlang afsluiten voor het verkeer wat onmiddellijk voor heel wat verkeershinder zorgde in de buurt.