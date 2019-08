Motard levensgevaarlijk gewond na smak tegen auto Kristof Pieters

25 augustus 2019

22u08 18 Temse Op het kruispunt van de N16 met de Hoogkamerstraat in Temse gebeurde zondagavond een zwaar verkeersongeval waarbij een motorrijder levensgevaarlijk gewond raakte.

Het ongeval gebeurde zondagavond om iets over half zeven. Een motor reed een wagen die een manoeuvre uitvoerde in de flank aan. De motard kwam daarbij zwaar ten val en liep diverse verwondingen op. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht.

De autobestuurder verkeerde in shock. Door het ongeval was de Hoogkamerstraat een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.