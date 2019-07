Motard en passagier zwaargewond bij aanrijding aan verkeerslicht Kristof Pieters

20 juli 2019

12u55 7 Temse Aan de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt van de N16 met de Doornstraat in Temse kwam het vrijdag in de late avond tot een aanrijding tussen een personenwagen en een motor. Daarbij raakten zowel de bestuurder als een passagier zwaargewond.

Beide voertuigen reden in de richting van Sint-Niklaas. De motor was net gestopt voor het rode verkeerslicht, maar de bestuurder van een Volvo merkte dit te laat op en reed de motor achteraan aan. Door de klap werden zowel de motor als de bestuurder en passagier zo’n 10 meter weggeslingerd. Vooral de passagier, een vrouw, liep vrij ernstige verwondingen op. De bestuurder van de auto liep lichte verwondingen op in het aangezicht door het ontplooien van de airbag, hij verkeerde ook in shock. Een dame die in de wagen zat raakte niet gewond maar was ook erg aangeslagen. De slachtoffers werden naar het Sint-Blasiusziekenhuis in Dendermonde overgebracht. Beide voertuigen raakten beschadigd en werden getakeld. Het verkeer ondervond een tijdlang lichte hinder.

