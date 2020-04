Moskeeverenigingen Temse stellen hun gebouwen ter beschikking voor opvang tijdens coronacrisis Kristof Pieters

10 april 2020

16u07 0 Temse De twee moskeeverenigingen van Temse, respectievelijk in de Schoolstraat ( Turkse gemeenschap) en in de Vrijheidstraat ( Marokkaanse gemeenschap) willen hun gebouwen ter beschikking stellen indien er door de coronacrisis nood aan zou zijn voor zorg of opvang.

De gebouwen worden sinds de bekendmaking van de coronamaatregelen op 13 maart niet meer gebruikt. “We hebben onze leden per sms en via social mediakanalen hiervan op de hoogte gebracht en gevraagd de maatregelen te respecteren. De infrastructuur kan dus gebruikt worden voor zorg of voor opvang indien er een tekort zou zijn aan infrastructuur”, zeggen voorzitters Abdurrahman Uyanik en Abdessamad Hindi.

Beide verenigingen hebben eveneens steun betuigd aan alle zorgverleners en winkelpersoneel door een spandoek op te hangen. “We willen veel sterkte wensen aan de nabestaanden die afscheid hebben moeten nemen van hun geliefden en wensen een spoedig herstel toe aan de mensen die besmet zijn geraakt door het coronavirus.”