Moeder van meisje dat jongen neerstak op school: “Ik heb schrik dat er iets gaat gebeuren” HR

13 december 2019

21u31

Bron: TV Oost 0 Temse De moeder van het meisje dat vorige week op een middelbare school in Temse een klasgenoot neerstak, vreest voor de veiligheid van haar dochter. “Ik schrik dat er iets gaat gebeuren”, vertelt ze in een interview bij TV Oost.

De steekpartij vond vorige week donderdag plaats in het Lyceum aan de Stroom in Temse. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar was er gelukkig niet zo erg aan toe. Beide scholieren zaten nog niet zo lang op de school, het meisje zelfs nog maar twee dagen. Na de feiten werd het meisje korte tijd opgepakt.

De moeder van het meisje geeft bij TV Oost toe dat haar dochter de jongen neerstak en keurt dat gedrag af. “Maar sinds ik het volledige verhaal heb gehoord, weet ik wel waarom ze het gedaan heeft. Er was een reden voor”, klinkt het. De school bevestigde intussen dat ook de jongen preventief geschorst is.

Drugsdealers

Sinds het incident doen de wildste verhalen over het gezien de ronde, zegt de moeder. “Dat we werkloos zijn, dat we drugsdealers zijn, dat we in een luxevilla wonen... allemaal dingen waar niks van klopt.”

De vrouw vreest voor de veiligheid van haar dochter. Op sociale media doet een foto van haar dochter de ronde, vergezeld van de grofste verwijten. “Ik heb schrik”, besluit de vrouw, die nog steeds onder de indruk is.