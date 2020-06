Mobiel speelplein De Pretcamionette bezoekt elke week andere buurt en zet fietsinitiatie op het programma Kristof Pieters

30 juni 2020

17u42 0 Temse Vanaf 6 juli trekt de Pretcamionette opnieuw rond in Temse. Het mobiel speelplein zal de hele zomer elke week een andere buurt bezoeken. Er kunnen tot 50 kinderen opgevangen worden. Nieuw is de combinatie met een fietsinitiatie. Door de coronacrisis kon deze niet doorgaan op de scholen.

Deze zomer zullen kinderen niet aan hun lot worden overgelaten. De speelpleinwerking SpeGT gaat deze week van start. Door de coronamaatregelen zal de capaciteit echter iets beperkter zijn. “We werken met bubbels van 50 per leeftijdsgroep. Dat maakt dat we elke week 200 kinderen kunnen opvangen maar in tegenstelling tot vroeger kan men niet per dag inschreven, enkel per week”, zeggen schepen Tine Van Britsom (N-VA) en jeugdconsulent Joke Maes. “Vorig jaar kregen we 800 kinderen over de vloer. We proberen die kleinere capaciteit nu op te vangen met andere activiteiten zoals skatekampen, natuurateliers, enz.”

Mobiel speelplein

Het mobiele speelplein De Pretcamionnette is een ander alternatief. De hele zomer lang zullen twee monitoren elke week een andere buurt aandoen met een aanbod van sport en spel. Ook hier is uiteraard aandacht voor de coronamaatregelen. Het speelgoed wordt elke dag ontsmet en er is extra aandacht voor handhygiëne. Nieuw is de combinatie met een fietsinitiatie. “Die gaat normaal door op de scholen voor het vierde leerjaar maar door de coronacrisis kon het dit jaar niet doorgaan”, zegt schepen van mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “We proberen nu dit alternatief aan te bieden want er is toch wel nood aan. We stellen vast dat heel wat kinderen in het vierde leerjaar fietsbehendigheid mankeren en ook de kennis van de verkeerscode nog wat bijgeschaafd mag worden.” Elke voormiddag tussen 10 en 11.30 uur kunnen kinderen tussen 8 en 12 jaar op het mobiele speelplein hun fietsvaardigheden oefenen. De eerste drie dagen staan jobstudenten in voor de initiatie. Op donderdag komen de gemeenschapswachten een handje helpen en ook de politie zal ondersteuning bieden.” Inschrijving is verplicht via 03 710 12 26 of jeugd@temse.be. In de namiddag (14-16 uur) is er een vrij spelmoment voor alle kinderen tussen 6 en 12 jaar. De Pretcamionette staat van 6 tot 10 juli op het speelplein in de K. Boudewijnlaan van 13 tot 17 juli op de parking van de Sporthal Steendorp. Daarna komen Velle en het speelplein in de Pieter Dierckxlaan aan de beurt. In augustus stopt het mobiel speelplein in de Paardenpolder Tielrode, het speelplein Esdreef, de parking E.Naudtszaal en het speelplein Volksplaats.

Zomerboekje

Nu veel mensen kiezen voor een ‘staycation’ wil Temse de kinderen ook thuis op een leuke manier bezighouden. Er wordt daarom een zomerboekje verdeeld aan alle kinderen tussen 6 en 12 jaar. “Daarin staan 60 activiteiten, goed voor één per vakantiedag”, legt schepen Van Britsom uit. “We delen ook spelpakketten uit aan kinderen uit kwetsbare doelgroepen. Tijdens de lockdown was het vooral materiaal om kinderen binnen bezig te houden zoals kleurpotloden en knutselgerief. Met subsidie van het Huis van het Kind gaan we nu een nieuwe reeks zomerpakketten bedelen. In totaal zullen we zo 330 spelpakketten hebben bezorgd.”

Speel-o-theek

Ook de Speel-o-teek Speelboel opent opnieuw haar deuren. Vanaf 1 juli kan je opnieuw speelgoed gaan uitkiezen op woensdag van 13-16 uur en op zaterdag van 10-12 uur in JOC De Nartist in de Clemens De Landtsheerlaan. Het dragen van een mondmasker is wel verplicht tijdens een bezoek aan de speel-o-theek.