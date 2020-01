Minderjarige bestuurder gaat uit de bocht Kristof Pieters

06 januari 2020

16u50

In de Laagstraat in Temse is vrijdagavond een voertuig uit een bocht gegaan en in een weiland terecht gekomen. De bestuurder was minderjarig en dus niet in het bezit van een rijbewijs. Het voertuig was niet verzekerd of ingeschreven. De wagen werd in beslag genomen. Er raakte niemand gewond.